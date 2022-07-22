Cостоялось очередное заседание Администрации президента и Координационного совета по централизованному решению вопросов на освобожденных территориях Азербайджана под председательством руководителя Координационного совета Самира Нуриева.

Как сообщает АзерТАдж, глава штаба Самир Нуриев подчеркнул задачи, вытекающие из выступления главы государства на совещании, посвященном итогам шести месяцев этого года.

Затем состоялись обсуждения вопросов, определенных 5 июля 2022 года в ходе визита членов Кабинета Министров и Координационного штаба в Суговушан и Агдам.

На заседании были обсуждены вопросы, связанные с текущей деятельностью Координационного штаба, в том числе по подготовке градостроительной документации, обеспечению населенных пунктов инженерно-коммуникационной и социальной инфраструктурой, а также по организации возвращения и устойчивого расселения населения.

В заключение были определены необходимые меры в связи с выполнением поставленных задач и даны соответствующие поручения.