На освобожденной от оккупации территории Кельбаджарского района на мине подорвался командир N-ской воинской части Министерства Обороны Вугар Исбендияров, сообщает пресс-служба Генпрокуратуры.

В ходе предварительного расследования было установлено, что Вугар Исбендияров при исполнении служебных обязанностей на территории села Джамилли Кельбаджарского района получил тяжелые телесные повреждения в результате подрыва на противопехотной мине.

По данному факту в Военной Прокуратуре Кельбаджара возбуждено уголовное дело по статье 29, 120.2.12 (умышленное убийство, покушение на убийство по мотивам национальной, расовой, религиозной вражды или вражды) Уголовного кодекса.

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Вечером 26 июля на территории Кельбаджарского района взорвалась мина. Как сообщили в Министерстве обороны, в результате взрыва мины военнослужащий Исбендияров Вугар Тофик оглы получил ранения.

Сообщается, что он был немедленно эвакуирован в военно-медицинское учреждение.