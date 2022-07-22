Как новорожденных в Азербайджане проверяют на болезни

В Азербайджане «пяточный тест», как называют в медицинской литературе этот анализ, уже прошли 1500 детей. В результате обследований ни у одного ребенка не было выявлено врожденных или наследственных заболеваний.

C мая 2022 года в государственных медицинских учреждениях страны начаты неонатальные скрининговые осмотры с целью выявить у новорожденных проявления врожденных и наследственных заболеваний.

Данные обследования проводятся в рамках «Государственной программы укрепления здоровья матери и ребенка на 2014-2022 годы» и «Плана мероприятий по реализации стратегии в отношении детей на 2020-2025 годы», реализуемых Государственным агентством Азербайджана по обязательному медицинскому страхованию.

По рекомендации Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) скрининг новорожденных включен в перечень обследований, необходимых абсолютно всем детям. Поскольку симптомы некоторых врожденных заболеваний не проявляются в первые дни после рождения ребенка или же их клинические симптомы носят не специфический характер, применение данного теста позволяет выявить эти заболевания на ранней стадии и обеспечить их оперативное лечение. Что, в свою очередь, приводит к снижению числа случаев инвалидности и смертности среди детей.

Важно учесть, что «пяточный тест» позволяет оперативно выявить пять наследственных заболеваний - фенилкетонурию, галактоземию, адреногенитальный синдром, гипотиреоз и муковисцидоз. Он проводится путем взятия образца крови из пятки новорожденных. У детей, родившихся в срок и начавших прикорм, образцы крови берут через два дня после рождения, недоношенным детям тест проводят через неделю после рождения.

Образцы, взятые в родильных домах, направляются для лабораторного исследования в научно-исследовательский Институт акушерства и гинекологии. В настоящее время исследования проводятся в Республиканском перинатальном центре, в Республиканской клинической больнице имени академика М.А.Миргасымова, в Сумгаитском перинатальном центре, а также в Клиническом родильном доме №5. В будущем забор крови для «пяточного теста» можно будет осуществлять во всех родильных домах подведомственных TƏBİB.