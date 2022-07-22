Зеленский готовится отвоевать земли

Украина должна вернуть территории, захваченные Россией, в течение следующих 3-6 недель, прежде чем сделать это станет намного труднее. Об этом сообщает Politico.

По словам главы Комитета вооруженных сил Палаты представителей США Адама Смита, который посещал Киев и встречался с президентом Владимиром Зеленским, украинские официальные лица заявили, что хотят достичь мирного соглашения с россиянами, но сначала они должны отвоевать земли, которые те захватили.

«Следующие три-шесть недель станут решающими», — сказал он, передавая главный месседж, который услышал от Зеленского и других.

Он отметил, что этот период является важным, ведь зима с более низкими температурами и жестокими условиями замедлят боевые действия до жестокой войны на истощение.