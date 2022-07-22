Полиция отказалась наказывать телеведущего Соловьева

Полиция отказалась возбуждать уголовное дело против телеведущего Владимира Соловьева из-за обидных слов в отношении уральцев.

Как передает E1.ru, на Соловьева пожаловался екатеринбуржец, попросивший проверить слова телеведущего, которые задели его как жителя Екатеринбурга. Уралец счел, что Соловьев оскорбил неограниченный круг лиц и разжигает ненависть и вражду.

Обращение екатеринбуржца 22 июня поступило в одно из отделений по району Ховрино в Москве, а затем на проверку капитану полиции Очиру-Горяеву О., который 28 июня рассмотрел материалы проверки и решил отказать в возбуждении уголовного дела.

В ответе автору жалобы говорится, что материалы, судя по всему, направлялись в столичный Центр «Э», но «по минованию надобности материал возвращен» в отделение полиции по району Ховрино. Кроме того, у полицейских не получилось опросить заявителя, «так как он проживает в Екатеринбурге».