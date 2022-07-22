Страны ЕС настроились на зиму без российского газа

Европейские страны добьются такого сокращения спроса на газ, которое позволит им «спокойно пережить среднестатистическую зиму». Об этом заявила комиссар по энергетике Кадри Симсон, сообщает Reuters.

Она отметила, что сделка по снижению потребления топлива в ЕС «должна обеспечить достаточный уровень экономии, чтобы пережить зиму даже в случае полной остановки поставок газа из России».

В свою очередь, министр по экологической модернизации и трансформации Италии Роберто Чинголани выразил уверенность, что страна будет «почти независима» от газа из России к зиме.

Он отметил, что газовые хранилища в Италии заполнены более чем на 70%, поэтому «нет повода для беспокойства», пишет агентство ANSA.