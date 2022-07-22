Гевара стал временным поверенным в делах США в Азербайджане

Гуго Гевара назначен временным поверенным в делах посольства США в Азербайджане.

Как сообщает посольство, Гуго Гевара имеет большой опыт работы в Госдепартаменте, и одной из его недавних обязанностей было развитие и продвижение сотрудничества с правительством Гватемалы в области безопасности и верховенства закона в посольстве США в Гватемале.

Было отмечено, что до начала своей нынешней работы Гуго Гевара изучал азербайджанский язык в Вашингтоне.