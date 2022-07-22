Сборная Азербайджана по баскетболу одержала вторую победу на Евро Завтра матч с Арменией
Юношеская (U-18) сборная Азербайджана по баскетболу одержала вторую победу на чемпионате Европы в дивизионе «С», который проходит в Сан-Марино.
Сегодня команда Тахира Бахшиева и Анара Сарыева легко обыграла сборную Гибралтара – 115:60.
Напомним, вчера Азербайджан одолел Люксембург (75:71). Завтра наших баскетболистов ждет матч с Арменией. Армяне обыграли Гибралтар, но затем уступили Молдове.
Турнирное положение в группе «В»: Молдова – 5 очков (3 матча), Азербайджан – 4 (2), Армения – 3 (2), Гибралтар – 3 (3), Люксембург – 3 (2).
По две лучшие команды из двух групп выйдут в полуфинал.