В МЧС утвердили обновленные госнормы строительства

Утвержденные постановлением № 7 упраздненного Госкомитета по строительству и архитектуре 30 декабря 1999 года «Правила организации, проведения строительных работ и ввода в эксплуатацию завершенных объектов», которые вступили в силу с 1 января 2000 года, отменены соответствующим постановлением МЧС и утратили в стране юридическую силу.

Другим постановлением министерства внесены поправки в государственные строительные нормы «Организация строительства» (применяются с 2015 года).

Данный документ в стране применяется как нормативный, регламентирующий порядок начала, организации и ведения строительных работ.