Ведущая упала в обморок во время дебатов кандидатов в премьеры Великобритании

Дебаты кандидатов на пост премьер-министра Великобритании неожиданно прервались во вторник на вопросе про Россию. Телевизионные прения министра иностранных дел Лиз Трасс и экс-министра финансов Риши Сунака шли в прямом эфире канала TalkTV и на сайте газеты The Sun.

Инцидент произошел во время ответа Трасс. «Если он [президент России Владимир Путин] добьется успеха на Украине, то не остановится на этом. Он бросит вызов свободе и демократии», — сказала глава МИД, но ее фраза прервалась грохотом, похожим на падение чего-то. Министр произнесла «О боже мой», после чего трансляция прервалась. Прямой видеоэфир сменился заставкой с предупреждением о технических сложностях.

Спустя четверть часа телеканал пояснил, что причиной прекращения вещания стал «медицинский вопрос». Ведущий TalkTV заверил, что в студии «все хорошо», и оба кандидата «продолжают отвечать на вопросы людей», однако сами дебаты не показываются.

Как сообщила вещательная корпорация Би-би-си, причиной инцидента стало то, что ведущая передачи Кейт Маккэн потеряла сознание и упала.