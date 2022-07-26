В Киргизии погибли российские пограничники

В киргизском городе Ош в результате ДТП погибли три российских пограничника. Об этом сообщает генконсульство РФ.

По информации агентства, авария произошла в ночь на 26 июля. Водитель внедорожника Hyundai Santa Fe не справился с управлением, в результате машина на большой скорости врезалась в рекламный щит. Трое мужчин 1976, 1982 и 1986 годов рождения погибли. Они являлись военнослужащими Пограничных войск Российской Федерации, дислоцированных на территории Киргизии по межправительственному соглашению.

Уточняется, что в настоящее время рассматривается решение по отправке тел погибших на родину.