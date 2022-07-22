Министры обороны США и Украины обсудили поставки HIMARS
Министр обороны США Ллойд Остин во вторник, 26 июля, провел переговоры со своим украинским коллегой Алексеем Резниковым. Об этом сообщил и.о. пресс-секретаря Пентагона Тодд Брейссейл на официальном сайте ведомства.
Переговоры касались итогов «недавней встречи Контактной группы по обороне Украины» и текущей военной помощи, в том числе «обязательства США предоставить дополнительные высокомобильные артиллерийские ракетные системы (HIMARS)».
«Госсекретарь Остин заверил министра Резникова в том, что Соединенные Штаты прилагают все возможные усилия для доставки оборудования в Украину. Министр Резников также представил обновленную информацию о ситуации на местах», – говорится в сообщении.
Отмечается, что министры договорились «оставаться в тесной координации».