Доходы Ирана от экспорта нефти увеличились на 580%

Доходы Ирана от экспорта нефти и конденсата в первые четыре месяца текущего иранского календарного года (начался 20 марта 2022 года) увеличились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года более, чем на 580%. Об этом заявил во вторник на брифинге министр экономики и финансов Ирана Эхсан Хандузи, передает ИРНА.

"Валютные поступления страны от экспорта нефти и конденсата, за первые четыре месяца текущего года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличились на 580%", – сообщил министр.

Ранее в Министерстве нефти Ирана сообщили, что "доходы от нефтехимической промышленности за первые два месяца прошлого года составили 1,5 млрд долларов, а за первые два месяца этого года достигли 2,450 млрд долларов", говорится в сообщении.

Кроме того, 27 апреля, руководитель Центрального банка Ирана Али Салехабади заявил, что Иран полностью получает доходы от экспорта, в частности от продажи нефти.