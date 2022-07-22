США ускорят доставку вооружения в Украину

Вашингтон стремится «как можно скорее» доставить Киеву военную помощь, заявил министр обороны США Ллойд Остин во время телефонного разговора с украинским коллегой Алексеем Резниковым.

Как говорится в заявлении, опубликованном на сайте Пентагона, Резников в свою очередь рассказал Остину о текущем положении дел на Украине.

Напомним, на прошлой неделе президент США Джо Байден подписал документ о предоставлении Украине очередного пакета военной помощи в размере $270 млн, а советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан выразил надежду, что Конгресс «в случае необходимости» поддержит расширение военной помощи Украине сверх уже одобренных $40 млрд.