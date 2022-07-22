Мамед Эфендиев, отдел экономики 05:48

Ситуация на глобальном рынке стремительно меняется. Если в начале текущего года мировой ВВП прогнозировался на уровне 4,4 процента, то сегодня этот показатель снизился до трех процентов. В таблице, которую мы публикуем ниже, приведена динамика падения прогнозов по ВВП по основным регионам за последние полгода:

По большому счету разница в прогнозах с течением времени выглядит ожидаемой. Но в нынешнем году темпы их падения особенно бросаются в глаза. Причина замедления темпов глобальной экономики связана, в основном, с нарастанием геополитической напряженности, а также резким ростом цен на энергоносители и сырье, что вызвало всплеск инфляции и повышение Центробанками учетных ставок. Также серьезно тормозят рост мировой экономики продолжение постпандемийных обрывов в цепочке поставок и снабжения, а также новые случаи ограничений в Китае, вызванные очередной волной пандемии COVID-19. Все это отражается в экономических прогнозах. Если еще в начале текущего года инфляция по США прогнозировалась на уровне 4,3 процента, то сегодня этот показатель составляет уже 7,9 процента. Не лучше обстоит ситуация и по Еврозоне - 2,4 и 7,5 процента соответственно. Динамика изменения прогнозов по инфляции приведена в следующей таблице:

Нельзя также не отметить два опосредованно связанных фактора – значительный рост экономической активности в результате устранения ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19 и вызвавших рост потребления энергоносителей, и снижение предложений энергоносителей на мировых рынках, вызванное войной в Украине. В результате сегодня наблюдается резкий рост цен на энергоносители по сравнению с началом года. Заметное воздействие на подорожание энергоносителей оказывают также заинтересованность стран OPEC+ в высоких ценах на нефть и снижение инвестиций в сферу традиционной энергетики на 50 процентов. В перечне причин, тормозящих рост мировой экономики нельзя не отметить резкий рост цен на пшеницу и сельхозпродукцию, повлекший за собой удорожание продуктов питания.

Таким образом, инфляционные показатели ведущих стран превысили ранние прогнозы Центрбанков. В результате в этой инфляционной чехарде проиграли все. Даже страны-энергоэкспортеры, которые увеличили доходы за счет высоких цен на энергоносители, понесли значительные потери, вызванные инфляцией на импорт ненефтяной продукции. Высокие цены на энергоносители отрицательно воздействуют также на платежный баланс и бюджетный дефицит. Так, некоторые страны уже выделяют средства на стимуляционные меры по поддержанию роста покупательной способности граждан, что, в свою очередь, делает неизбежным рост дефицита бюджета и государственного долга. Хотя указанные факторы достаточно слабо влияют на бюджетные и финансовые возможности таких гигантов мировой экономики, как США и Германия, они, тем не менее, создают экономические риски для стран Еврозоны, имеющих высокий уровень государственных долгов. В этой связи нельзя не отметить тенденцию к удешевлению евро. Следует отметить, что, в отличие от европейского Центробанка, другие ведущие финансовые институты проводят в этой связи более гибкую политику, повышая депозитные проценты в условиях отрицательного воздействия на экономический рост рисков с нарушением газопоставок и инфляционного давления.

Так, растущие в результате жесткой монетарной политики Центробанков процентные ставки приводят к резкому удешевлению облигаций. Однако между изменениями учетных процентных ставок и стоимостью облигаций существует обратная пропорция. Поэтому резкое снижение глобальных индексов облигаций в текущем году достигло рекордного за последние 10 лет значения – минус 10 процентов.

Как уже отмечалось, международные финансовые рынки являются зеркалом глобальной экономики. Не случайно в период неопределенности, который мы наблюдаем, зеркальная реакция финансовых рынков является неизбежной. События, происходящие в мировой экономике и на международных финансовых рынках, влияют и на многогранный инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР). Средства ГНФАР, как и портфели институциональных инвесторов, в том числе, суверенных фондов, состоят в основном из отраженных в разных валютах акций и облигаций, которые торгуются на биржах и составляют примерно 80 процентов инвестиционного портфеля фонда. Неудивительно, что турбулентность финансовых рынков, которую мы наблюдаем сегодня, отрицательно сказывается на инвестиционном портфеле Госнефтефонда Азербайджана.