Кризис на глобальном рынке бьет и по Азербайджану цифры и таблицы
Ситуация на глобальном рынке стремительно меняется. Если в начале текущего года мировой ВВП прогнозировался на уровне 4,4 процента, то сегодня этот показатель снизился до трех процентов.
В таблице, которую мы публикуем ниже, приведена динамика падения прогнозов по ВВП по основным регионам за последние полгода:
По большому счету разница в прогнозах с течением времени выглядит ожидаемой. Но в нынешнем году темпы их падения особенно бросаются в глаза.
Причина замедления темпов глобальной экономики связана, в основном, с нарастанием геополитической напряженности, а также резким ростом цен на энергоносители и сырье, что вызвало всплеск инфляции и повышение Центробанками учетных ставок.
Также серьезно тормозят рост мировой экономики продолжение постпандемийных обрывов в цепочке поставок и снабжения, а также новые случаи ограничений в Китае, вызванные очередной волной пандемии COVID-19.
Все это отражается в экономических прогнозах. Если еще в начале текущего года инфляция по США прогнозировалась на уровне 4,3 процента, то сегодня этот показатель составляет уже 7,9 процента. Не лучше обстоит ситуация и по Еврозоне - 2,4 и 7,5 процента соответственно.
Динамика изменения прогнозов по инфляции приведена в следующей таблице:
Нельзя также не отметить два опосредованно связанных фактора – значительный рост экономической активности в результате устранения ограничений, введенных в связи с пандемией Covid-19 и вызвавших рост потребления энергоносителей, и снижение предложений энергоносителей на мировых рынках, вызванное войной в Украине. В результате сегодня наблюдается резкий рост цен на энергоносители по сравнению с началом года. Заметное воздействие на подорожание энергоносителей оказывают также заинтересованность стран OPEC+ в высоких ценах на нефть и снижение инвестиций в сферу традиционной энергетики на 50 процентов.
В перечне причин, тормозящих рост мировой экономики нельзя не отметить резкий рост цен на пшеницу и сельхозпродукцию, повлекший за собой удорожание продуктов питания.
Таким образом, инфляционные показатели ведущих стран превысили ранние прогнозы Центрбанков. В результате в этой инфляционной чехарде проиграли все. Даже страны-энергоэкспортеры, которые увеличили доходы за счет высоких цен на энергоносители, понесли значительные потери, вызванные инфляцией на импорт ненефтяной продукции.
Высокие цены на энергоносители отрицательно воздействуют также на платежный баланс и бюджетный дефицит. Так, некоторые страны уже выделяют средства на стимуляционные меры по поддержанию роста покупательной способности граждан, что, в свою очередь, делает неизбежным рост дефицита бюджета и государственного долга. Хотя указанные факторы достаточно слабо влияют на бюджетные и финансовые возможности таких гигантов мировой экономики, как США и Германия, они, тем не менее, создают экономические риски для стран Еврозоны, имеющих высокий уровень государственных долгов.
В этой связи нельзя не отметить тенденцию к удешевлению евро. Следует отметить, что, в отличие от европейского Центробанка, другие ведущие финансовые институты проводят в этой связи более гибкую политику, повышая депозитные проценты в условиях отрицательного воздействия на экономический рост рисков с нарушением газопоставок и инфляционного давления.
Так, растущие в результате жесткой монетарной политики Центробанков процентные ставки приводят к резкому удешевлению облигаций. Однако между изменениями учетных процентных ставок и стоимостью облигаций существует обратная пропорция. Поэтому резкое снижение глобальных индексов облигаций в текущем году достигло рекордного за последние 10 лет значения – минус 10 процентов.
Как уже отмечалось, международные финансовые рынки являются зеркалом глобальной экономики. Не случайно в период неопределенности, который мы наблюдаем, зеркальная реакция финансовых рынков является неизбежной.
События, происходящие в мировой экономике и на международных финансовых рынках, влияют и на многогранный инвестиционный портфель Госнефтефонда Азербайджана (ГНФАР). Средства ГНФАР, как и портфели институциональных инвесторов, в том числе, суверенных фондов, состоят в основном из отраженных в разных валютах акций и облигаций, которые торгуются на биржах и составляют примерно 80 процентов инвестиционного портфеля фонда. Неудивительно, что турбулентность финансовых рынков, которую мы наблюдаем сегодня, отрицательно сказывается на инвестиционном портфеле Госнефтефонда Азербайджана.
Еще один фактор, влияющий на объем портфеля ГНФАР – это изменение курсов валют по отношению друг к другу. Так, впервые за последние 20 лет стоимость евро, практически, сравнялась с долларом, что также негативно сказывается на стоимости ряда ценных бумаг и облигаций.
Остается надеяться, что в обозримом будущем мировая экономика выйдет, наконец, из зоны турбулентности, что вернет глобальному рынку былые сбалансированность и предсказуемость.