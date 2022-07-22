Пхеньян предупреждает о «второй корейской войне»

В день годовщины перемирия, положившего конец боевым действиям на Корейском полуострове 69 лет назад, Северная Корея обвинила США и Южную Корею в разжигании боевых действий, которые могут привести к «второй корейской войне». Об этом 27 июля сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на заявление МИД КНДР.

В Пхеньяне отметили, что совместные военные учения США и Южной Кореи обостряют ситуацию на Корейском полуострове, назвав Вашингтон и Сеул «ордой», которая провоцирует «ужасы войны».

Агентство напомнило, что Северная Корея на протяжении десятилетий называла военные учения «прелюдией к вторжению». Нынешнее заявление совпало с подписанием 27 июля соглашения о перемирии между возглавляемыми США силами ООН, Северной Кореей и Китаем, которое привело к прекращению огня в Корейской войне 1950-1953 годов.

Несмотря на то, что договор, который формально завершал бы войну, так и не был подписан, Северная Корея отмечает этот день как победу.