В США предложили ввести санкции за продажу российской нефти Китаю

Несколько американских сенаторов-республиканцев во главе с Марком Рубио (штат Флорида) представили законопроект, вводящий штрафы в отношении организаций, страхующих или регистрирующих танкеры, перевозящие нефть или сжиженный природный газ из России в Китай. Об этом сообщает Bloomberg.

Агентство отмечает, что законопроект имеет большие шансы получить поддержку в Сенате.

По словам Рубио, покупая российское топливо, Китай поддерживает войну в Украине.

Импорт российской нефти в Китай резко вырос после начала войны в Украине. Bloomberg сообщает, что прекращение поставок российской нефти в Китай может привести к более жесткой конкуренции между Китаем и другими крупными потребителями, такими как Индия, за нефть с Ближнего Востока и Африки, что может вызвать повышение цен.