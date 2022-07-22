Вместо Boeing и Airbus: авиаоборудование в Россию теперь будет поставлять Иран

Россия и Иран подписали соглашение об экспорте в Россию деталей и оборудования для самолетов и предоставлении ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российским судам ремонтными центрами Ирана. Об этом заявил представитель управления гражданской авиации Исламской Республики (САО) Миракбар Разави.

Как передает агентство Mehr, документ закрепляет механизм поставок иранского оборудования для самолетов, а также проведение ремонтно-эксплуатационных услуг и технической поддержки российских самолетов ремонтными центрами Ирана, уточнил представитель САО.

Кроме того, Москва и Тегеран подписали меморандум о взаимопонимании, в соответствии с которым число пассажирских авиарейсов будет увеличено до 35 в неделю, добавил Разави.

Российские СМИ напоминают, что с конца февраля Евросоюз ввел запрет на экспорт в Россию товаров и технологий, использующихся в авиационном и космическом секторах, а также запрет на страхование и техническое обслуживание товаров, связанных с этими отраслями. Американский производитель авиатехники Boeing прекратил техническое обслуживание и поддержку российских авиакомпаний и поставки им запчастей. Вслед за ним аналогичные меры предпринял европейский производитель Airbus. Bloomberg в конце мая сообщал, что запасов запчастей к самолетам российских авиакомпаний хватит на три месяца.