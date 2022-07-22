Уходящий в отставку премьер-министр Великобритании Борис Джонсон может стать следующим генеральным секретарем НАТО. Об этом пишет британское издание The Telegraph.

В настоящее время НАТО возглавляет Йенс Столтенберг. Его назначили на эту должность в 2014 году сроком на 5 лет, но в 2019-м мандат продлили до октября 2022 года, а затем до 30 сентября 2023 года.

«Старшие тори поддерживают кандидатуру Бориса Джонсона на пост генерального секретаря НАТО, когда эта высокопоставленная должность освободится. Джонсон является очередным британским политиком, кому предложили эту должность после министра обороны Бена Уоллеса и бывших премьер-министров Терезы Мэй и Дэвида Кэмерона», – пишет издание.