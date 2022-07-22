Нетаньяху обвиняет власти Израиля из-за России

Бывший премьер-министр Израиля и лидер оппозиционной партии "Ликуд" Биньямин Нетаньяху раскритиковал действия нынешнего главы правительства Яира Лапида и министра обороны Бени Ганца в отношении России, заявив, что они ставят под угрозу безопасность страны, сообщает 12-й канал.

"Мы находимся в разгаре опасного кризиса в отношениях между Россией и Израилем. Мы можем и должны выйти из этого кризиса. В течение долгих лет мы выстраивали продуманные, сбалансированные и ответственные отношения с Россией. В последнее время я обеспокоен тем, что то, что мы строили годами, рушится на наших глазах за считанные недели", - сказал он.

По его словам, отношения между странами ухудшились из-за "сочетания беспечности, безответственности и высокомерия". Экс-премьер-министр призвал Лапида и Ганца пересмотреть позицию, которую они занимают в отношении России. "Если кризис не будет разрешен немедленно, это может привести к серьезному ущербу для нашей безопасности", - добавил Нетаньяху.