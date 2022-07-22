Лига чемпионов: выстоит ли «Карабах» в Цюрихе?

Сегодня в 21:00 по бакинскому времени в Цюрихе на стадионе «Лецигрунд» начнется ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между чемпионом Швейцарии «Цюрихом» и чемпионом Азербайджана « Карабах ом».

На прошлой неделе в Баку команда Гурбана Гурбанова победила со счетом 3:2 и сегодня постарается отстоять свое преимущество.

Судить матч будет бригада арбитров из Нидерландов во главе с Аллардом Линдаутом.

Напомним, «Карабах» в 1-м раунде уверенно прошел польский «Лех» (0:1, 5:1). «Цюрих» же вступил в борьбу со 2-го раунда.

Победитель этой пары в 3-м раунде сыграет с сильнейшим в противостоянии «Ференцварош» (Венгрия) – «Слован» (Словакия). А проигравший отправится в 3-й раунд Лиги конференций, где встретится с неудачником в паре «Линфилд» (Северная Ирландия) – «Буде-Глимт» (Норвегия).