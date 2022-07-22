Отряд российского ОМОНа убит в Украине

В ходе боев под Лисичанском убит отряд сахалинских омоновцев. Украинские СМИ пишут, что губернатор Сахалина Валерий Лимаренко сообщил во вторник в своем телеграм-канале, что "в ходе "специальной военной операции" в Украине погибли 12 наших земляков".

Отмечается, что об этом еще 23 июля сообщало управление стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины. Судя по данным украинской стороны, кто-то сдал дислокацию россиян под Лисичанском, и туда нанесли ракетный удар.