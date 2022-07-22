Цены на газ в Европе продолжают стремительный рост

Впервые с начала марта текущего года цена газа в европейских странах преодолела рубеж в $2 300 за 1 тыс. куб. м, свидетельствуют данные торгов на лондонской бирже ICE.

Согласно данным, общий рост стоимости газа с начала текущего дня составляет 10%. Ситуация с регулировкой цен напрямую зависит от объявления российской корпорацией «Газпром» сокращения транзита энергоресурсов по газопроводу «Северный поток».

Стоимость августовского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах достигла показателя в $2 307 за 1 тыс. куб. м, или € 220 за МВт/ч.