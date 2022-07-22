После угроз «Хезболлы»: Израиль передал жесткое предупреждение

Израиль направил шиитскому движению «Хезболла» жесткое предупреждение, сообщает сайт Ynet со ссылкой на предостережение, переданное по военным и дипломатическим источникам.

Согласно данным издания, сообщения, переданные Израилем через США и Францию, предупреждают «Хезболлу» о том, что любые действия, предпринятые против морского газового месторождения «Кариш», вызовут решительный ответ ЦАХАЛ.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что их беспилотники десятки раз проникали в Израиль и возвращались. «И мы заявляем, что все израильские газовые месторождения находятся в досягаемости наших ракет и беспилотников. Не только платформа «Кариш», но все месторождения, где Израиль бурит скважины и добывает газ в палестинских водах», - заявил Насралла.