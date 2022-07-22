Украина ударила HIMARS по стратегически важному для России мосту

Вооруженные силы Украины ударили по стратегически важному для России Антоновскому мосту, с помощью которого РФ снабжает свою армию. Об ударе сообщила спикер Оперативного командования «Юг» Наталья Гуменюк, а также пророссийская «администрация» Херсонской области.

По словам Гуменюк, ВСУ держат под огневым контролем стратегически важные логистические и транспортные объекты.

Замглавы установленной Россией «администрации» Херсонской области Кирилл Стремоусов также сообщил в Telegram об ударе. По его словам, мост через Днепр полностью закрыт для движения. Он утверждает, что удары были нанесены из американских РСЗО HIMARS, за несколько часов по мосту было выпущено более 10 ракет: часть из них перехватила ПВО, некоторые попали в мост. Кроме того, при обстреле со стороны ВСУ получил повреждения железнодорожный мост через Днепр, добавил Стремоусов.