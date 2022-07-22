Центробанк Азербайджана обновил дизайн копеек

Центральный банк Азербайджана обновил дизайн металлических денежных знаков (копеек) номиналом 10, 20 и 50 гяпиков с добавлением государственного герба и года выпуска.

Как сообщили haqqin.az в ЦБ, копейки номиналом 10 и 50 гяпиков выпущены в обращение.

Технические параметры обновленных металлических денежных знаков сохранены в неизменном виде в соответствии с находящимися в обращении в настоящее время копейками того же номинала.

Обновленные копейки будут находиться в обращении параллельно с уже находящимися в обращении в настоящее время копейками того же номинала.