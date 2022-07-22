Официально не запретят: Белый дом предупредил Пелоси

Белый дом предупредил спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси о риске, с которым сопряжен ее возможный визит на Тайвань, сообщает CNN со ссылкой на источники.

Согласно данным, должностные лица администрации Байдена работают над тем, чтобы в ходе встреч с Пелоси и ее командой разъяснить потенциальные риски визита. При этом на прошлой неделе должностные лица из Пентагона проинформировали спикера о том, что в регионе присутствует напряженность. По словам собеседников CNN, они надеются убедить политика в рискованности поездки, не говоря об этом открыто. Вместе с тем администрация Байдена не планирует запрещать визит официально.

Ранее официальный представитель Министерства обороны КНР Тань Кэфэй пригрозил жесткими мерами, если представитель Конгресса США Нэнси Пелоси посетит остров Тайвань.