Россия еще примерно вдвое сократила поставки газа по «Северному потоку»
Поток российского газа по «Северному потоку-1» сократился до 31 млн кубометров в суточном исчислении - с 65 млн кубометров во вторник, пишет Интерфакс со ссылкой на газотранспортный оператор Gascade.
Это ожидаемое, хотя и неприятное для Европы сокращение. Российская сторона отключила еще одну турбину Siemens для ремонта, так и не запустив другую, которая должна была вернуться из Канады через Германию, несмотря на санкции.
До этого простаивал весь газопровод также из-за ремонта, после чего поставки возобновились на уровне 40% от проектной мощности. Теперь будет около 20%.
25 июля «Газпром» объявил, что выведет из эксплуатации еще один газотурбинный двигатель на компрессорной станции «Портовая». Официальная причина - окончание срока «межремонтной наработки» до капитального ремонта турбины.
Европа считает, что настоящая причина - политическая. Москва, по ее мнению, использует «Северный поток-1» как энергетическое оружие в противостоянии, связанном с российским вторжением в Украину. Накануне страны Евросоюза договорились о добровольном сокращении потребления газа на 15% с августа по март, чтобы запасов хватило пережить зиму.