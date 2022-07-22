Россия еще примерно вдвое сократила поставки газа по «Северному потоку»

Поток российского газа по «Северному потоку-1» сократился до 31 млн кубометров в суточном исчислении - с 65 млн кубометров во вторник, пишет Интерфакс со ссылкой на газотранспортный оператор Gascade.

Это ожидаемое, хотя и неприятное для Европы сокращение. Российская сторона отключила еще одну турбину Siemens для ремонта, так и не запустив другую, которая должна была вернуться из Канады через Германию, несмотря на санкции.