Американские F-16 заменят российские МиГ-29 в Болгарии

Болгария закупит у США самолеты F-16, сообщил министр обороны страны Драгомир Заков, передает Anadolu.

По словам министра, София закупит восемь военных самолетов американского производства, чтобы пополнить парк приобретенных ранее самолетов того же типа. Член Кабмина уходящего в отставку премьер-министра Кирила Петкова отметил, что F-16 заменят в ВВС Болгарии старые российские МиГ-29.

Заков также привлек внимание к тому, что с одобрения парламента первые 8 самолетов F-16 были закуплены ранее за $1,673 млрд, вторую партию самолетов американская корпорация предлагает за $1,032 млрд. Выплата этой суммы может быть произведена в течение 9 лет, добавил министр.

Также, по его словам, первая партия приобретенных истребителей, как ожидается, будет поставлена только в 2025 году ввиду разных причин, о которых сообщил производитель, однако США выплатят Болгарии $35 млн в качестве компенсации за задержку. Министр уточнил, что компенсация не будет денежной, $25 млн из этой суммы поступит в виде ракетного оборудования для самолетов, оставшуюся сумму Штаты планируют покрыть за счет обучения болгарских пилотов обращению с высокоточным оружием.