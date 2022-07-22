Забастовка машинистов парализовала работу ереванского метро
Двери всех 10 станций ереванского метро в среду, 27 июля, с раннего утра были закрыты из-за забастовки машинистов, передает Armenia Today.
Сообщается, что с 06:00 машинисты начали забастовку, требуя повышения зарплаты. Администрация метрополитена провела переговоры, рассчитывая, что машинисты немедленно вернутся к выполнению своих рабочих обязанностей.
В результате переговоров между администрацией метрополитена и бастующими машинистами с 09:30 работа ереванского метрополитена была восстановлена.