Иран назвал Израиль «главной причиной нестабильности в регионе»

Израиль – главная причина нестабильности в регионе. Об этом заявил министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан в беседе со своим коллегой из ОАЭ, пишет агентство Tasnim.

В телефонном разговоре с главой МИД ОАЭ Абдуллой бин Заид бин Султаном Аль Нахайяном министр иностранных дел Ирана Хоссейн Амир Абдоллахиан заявил, что «присутствие израильского режима дестабилизирует регион и делает его небезопасным».

Глава иранского МИД осудил попытки Израиля создать кризис из-за недавнего саммита в Джидде (Саммит Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива – ред.). Хоссейн Амир Абдоллахиан отметил, что сейчас страны Персидского залива должны фокусироваться на региональном сотрудничестве, развитии и безопасности.

По мнению высокопоставленных дипломатов, страны должны углублять сотрудничество во многих сферах, так как являются добрыми соседями. Они вместе должны отвечать на региональные вызовы.