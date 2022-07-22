В Ливане предостерегли «Хезболлу» от войны с Израилем

Один из лидеров друзской общины Ливана, глава Прогрессивно-социалистической партии Валид Джумблат призвал генерального секретаря шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллу избежать любой эскалации, которая может привести к войне с Израилем.

Как сообщает Anadolu, заявление политика прозвучало после высказывания Насраллы в связи с разведкой газа Тель-Авивом в спорной морской пограничной зоне между Ливаном и Израилем. «Однако (Насралле) следует принять во внимание и возможный ответ Израиля. Даже если предположить, что существует военный баланс, в этих процессах необходимо проявлять осторожность и избегать войны», - сказал он в эфире местного телевидения.

Джумблат также выразил уверенность, что в случае вероятного вооруженного конфликта с Израилем все политические силы в Ливане проявят сплоченность и солидарность.

Ранее генеральный секретарь «Хезболлы» Хасан Насралла заявил, что их беспилотники десятки раз проникали в Израиль и возвращались. «И мы заявляем, что все израильские газовые месторождения находятся в досягаемости наших ракет и беспилотников. Не только платформа «Кариш», но все месторождения, где Израиль бурит скважины и добывает газ в палестинских водах», - заявил Насралла.