Военная делегация США посетила воинскую часть в Азербайджане

Делегация во главе с заместителем командующего Национальной гвардией Сухопутных войск Командования Сухопутных войск США в Европе и Африке генерал-майором Майклом Викманом, находящаяся с визитом в Баку в рамках содействия двустороннему военному сотрудничеству между США и Азербайджаном и «Программе партнерства штатов», посетила воинскую часть и Медицинское управление Министерства обороны.

Как сообщили haqqin.az в пресс-службе Минобороны, в ходе встреч было обсуждено двустороннее военное сотрудничество между Азербайджаном и США, а также представляющие взаимный интерес вопросы, касающиеся деятельности в рамках «Программы партнерства со штатами» со штатом Оклахома.

В заключение стороны обменялись подарками, было сделано фото на память.