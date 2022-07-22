Но в чем может заключаться эта поддержка? В ответ на этот вопрос армянской службы «Радио Свобода» посол Трейси сказала, что речь идет о «технической поддержке».

На просьбу уточнить, какую именно помощь предлагает Вашингтон, и можно ли ожидать большего участия США, как это происходит в случае с ЕС или Россией, которые участвуют в трехсторонних встречах, Трейси ответила: «То, что мы обсуждаем с правительствами Армении и Азербайджана, это определенная техническая помощь, некоторые технические оценки, которые будут способствовать разблокированию транспортных связей в регионе. Мы придаем большое значение этой цели. Отмечу, что другой темой, которую затронул госсекретарь, была нормализация отношений Армении с Турцией. Это направление мы также считаем очень важным. Мы приветствуем шаги, предпринятые Арменией и Турцией, и призываем обе стороны к достижению прогресса. Потому что мы видим, что многие из этих вопросов в конечном счете взаимосвязаны, и когда мы видим позитивные шаги в одном направлении, это может придать импульс для достижения большего мира в регионе».