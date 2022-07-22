Нефть раздора: Китай недоволен попытками США ввести санкции
Китайские власти категорически против попыток США ввести односторонние санкции в отношении поставок российской нефти в КНР, заявил официальный представитель МИД Китая Чжао Лицзянь, сообщают российские СМИ.
"Китай выступает категорически против подобных противозаконных односторонних санкций. Китай и Россия осуществляют нормальное торгово-экономическое сотрудничество на принципах равноправия, обоюдной выгоды и взаимного уважения", - сказал он на брифинге, отвечая на вопрос о том, как власти Китая относятся к таким планам США.