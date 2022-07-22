Чавушоглу: Россия и США не сдержали обещания

Россия и США не сдержали своих обещаний по Сирии. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу в интервью каналу TV 100.

«Россия и США не сдержали своих обещаний, - сказал он, - Обе страны должны были очистить эти районы (в Сирии – ред.) от террористов. Они вообще не вмешиваются, в некоторых районах патрулируют вместе с русскими, а во многих местах, особенно на северо-востоке, США продолжают свою военную поддержку».

«Почему вы поддерживаете терроризм? Вы хотите разделить Сирию или поддержать нас?», - задавал глава турецкого МИД вопросы. По его мнению, Вашингтон должен объяснить это, так как и Турция, и США являются членами НАТО. «Терроризм — один из двух врагов НАТО. Тогда мы должны сделать то, что необходимо, - подытожил он.

Отвечая на вопрос о начале спецоперации в Сирии, он ответил: «Турция всесторонне готовится. Как сказал наш президент, однажды ночью».