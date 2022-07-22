Советница Орбана уволилась из-за его заявления о расах

Давняя соратница и советница премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Жужанна Гегедуш выступила с резким осуждением его речи о «смешении рас», произнесенной в Бейле-Тушнаде. Как уточняет венгерский новостной сайт hvg.hu, Гегедуш заявила, что отказывается работать в правительстве Орбана, подав в отставку.

В своем письме премьеру она пояснила, что сказанные им слова понравились бы «самым мерзким расистам», поэтому, несмотря на 20-летнюю дружбу, она прекращает все отношения. «Я не понимаю, как вы могли не заметить, что ваша речь является чисто нацистской риторикой, достойной Йозефа Геббельса», - уточнила Гегедуш.

Ранее Орбан в ежегодной речи в Бейле-Тушнаде заявил: «Мы [венгры] не смешанная раса... и мы не хотим становиться смешанной расой».