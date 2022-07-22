Двое молодых мужчин убили двух женщин и подожгли их дом

Пожар в доме в Товузе, где 2 дня назад сгорели две женщины, был поджогом. Как сообщил haqqin.az главный инспектор Гянджинской региональной группы МВД Эшгин Гасымов, в результате оперативно-разыскных мероприятий, проведенных полицией и прокуратурой, появились подозрения, что пожар произошел вовсе не случайно.

Как стало известно правоохранительным органам, 19-летний Э.Багиров и его 17-летний знакомый по фамилии Гулиев, проникшие в дом с целью кражи, убили ножом обеих женщин и забрали из дома 65 манатов, золотые серьги, а также мобильный телефон. Затем злоумышленники сожгли дом.

Они были задержаны сотрудниками полиции и переданы следствию. В отношении них возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.

Также в полиции добавили, что владелица дома У.Гулиева жила одна. Один из ее детей в настоящее время находится в тюрьме, а другой умер много лет назад. Другой погибшей была ее соседка Хагигат Джаббарова.