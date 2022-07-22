Госдеп: США хотят помочь Азербайджану и Армении найти долгосрочный мир

«Соединенные Штаты готовы помочь этим двум странам и нашим партнерам-единомышленникам любым способом, какой бы формат ни был наиболее эффективным. Мы готовы взаимодействовать со странами на двусторонней основе, чтобы помочь Азербайджану и Армении найти этот долгосрочный и всеобъемлющий мир». Об этом в ходе брифинга сказал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс.

Он подчеркнул, что США удалось достичь определенного прогресса благодаря продолжающимся взаимодействиям и дипломатическим переговорам с азербайджанскими и армянскими партнерами, и выразил надежду, что Вашингтон продолжит работу в этом направлении.