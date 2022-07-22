Украина опасается новых ударов: Россия держит в Черном море три носителя «Калибров»

Российские войска вывели три боевых корабля с крылатыми ракетами «Калибр» в Черное море. Следовательно, опасность ракетных ударов по украинским городам возросла. Об этом сообщает пресс-служба Военно-морских сил ВСУ в Telegram.

«По состоянию на 27 июля на боевом дежурстве российской армии находятся 3 носителя крылатых ракет «Калибр» в Черном море», - отметили в ВМС.

В то же время 7 российских кораблей и катеров продолжают контролировать коммуникации в Азовском море. И 5 носителей «Калибров» россиян находятся в Средиземном море.