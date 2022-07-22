Эмин Амруллаев о передаче экзаменационных вопросов: Минобразования обратится в полицию

«Министерство образования обратится в правоохранительные органы в связи с передачей экзаменационных вопросов посторонним лицам». Об этом заявил в среду министр образования Эмин Амруллаев на брифинге, посвященном «Стратегии социально-экономического развития Азербайджана на 2022-2026 годы» и другим вопросам.

По его словам, передача вопросов по математике участникам экзамена по приему на работу учителей недопустима.

Он также подчеркнул, что подобные случаи происходят и в других странах.

«Между нами и автором вопросов подписывается договор о конфиденциальности. Автор также должен соблюдать требования этого документа», - сказал Эмин Амруллаев.