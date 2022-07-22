Азербайджан жмет на газ: мощность TANAP может быть удвоена

Мощность газопровода TANAP, по которому проходит азербайджанский газ, может быть удвоена. Об этом заявил министр энергетики Турции Фатих Донмез в интервью TRT Haber.

Комментируя меморандум о взаимопонимании, который подписали Евросоюз и Азербайджан для отправки большего количества природного газа в Европу, министр сказал: «Мощность TANAP может быть удвоена. Ежегодные 16 миллиардов кубометров природного газа достигнут 31-32 миллиардов кубометров». Для этого, по его словам, потребуются инвестиции, так как нужно увеличить пропускную способность трубопровода.

Фатих Донмез подтвердил готовность Турции участвовать в проекте. «Мы активно участвовали в проектах «Турецкий поток» и TANAP. Мы внесли свой вклад как в нашу собственную безопасность поставок, так и в обеспечение безопасности наших европейских соседей. Мы будем там снова», - сказал он.