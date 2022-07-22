План защиты Пелоси: США стянут в регион военные силы

Военные США планируют нарастить свое военное присутствие в Индо-Тихоокеанском регионе, в том числе истребители и корабли, на время возможного визита спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси на Тайвань, сообщает Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников.

В случае визита Пелоси США намерены «увеличить передвижения» своих сил и средств в районе острова. Вероятно, для создания «накладывающихся колец защиты» будут задействованы истребители, корабли, средства ведения наблюдения и другие военные системы, отмечает издание.

Согласно данным агентства, планируется создать буферные зоны вокруг спикера и ее самолета. Как отмечает агентство, усиление безопасности Пелоси будет обеспечено благодаря рассредоточенным по региону «значительным» средствам, однако при этом военные готовятся к возможности несчастного случая в воздухе и на земле. Поэтому, как отмечает издание, США необходимо мобилизовать спасательную технику, в том числе вертолеты.