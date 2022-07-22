Эмин Амруллаев о дошкольном образовании, повышении зарплат учителей и образовательных кредитах

«В настоящее время 32 процента детей в возрасте от 1 до 5 лет охвачены дошкольным образованием. В ближайшие 5 лет планируется увеличить это число до 50 процентов. Далее таким образованием будут охвачены 100 тысяч детей». Как сообщает haqqin.az, об этом сказал министр образования Эмин Амруллаев на состоявшемся сегодня брифинге, посвященном «Стратегии социально-экономического развития Азербайджанской Республики на 2022-2026 годы» и другим вопросам.

По словам министра, система оплаты труда учителей в Азербайджане будет обновлена. Заработную плату учителей, сдавших сертификационный экзамен, увеличат. К концу года будут сертифицированы 137 тысяч учителей. 68 тысяч сотрудников вовлекут в систему дифференцированной оплаты труда.

Э.Амруллаев добавил, что количество школ, в которых обновлена материально-техническая база, к 2026 году планируется довести до 86 процентов. Также планируется увеличить число учащихся, принимаемых в профессиональные учебные заведения, до 11 тысяч человек. Число студентов с профессиональным образованием в Минобразования намерены довести до 10 тысяч. Предполагается, что 15 тысяч человек будут привлечены к краткосрочному повышению квалификации.