США назвали следующий шаг России в Украине и пригрозили суровым ответом

В США заявили о следующем шаге России в войне против Украины, который заключается в аннексии оккупированных территорий. Штаты предупреждают страну-агрессора, что в таком случае ее ожидает быстрый и строгий ответ. Об этом сообщили в посольстве США в Украине в Facebook.

«Нам известен следующий шаг России. Россия закладывает основу для аннексии оккупированной ею украинской территории, что является прямым нарушением суверенитета Украины. Если Россия продолжит реализацию своих планов аннексии, мы ответим быстро и строго вместе с нашими союзниками и партнерами», - говорится в заявлении.