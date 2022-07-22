Кыргызстан хочет подписать новое соглашение с США

Официальный Бишкек заинтересован в подписании нового соглашения с Соединенными Штатами о сотрудничестве, заявил глава МИД Кыргызстана Жээнбек Кулубаев, передают российские СМИ.

"Мы заинтересованы в данном соглашении", - отметил он.

По словам Кулубаева, интерес к данному документу проявляют и в Вашингтоне. "Осталось согласовать лишь некоторые детали (соглашения - ред.), работа продолжается", - отметил министр, не уточнив сроков подписания сторонами данного документа.

При этом министр заверил, что в ближайшее время его визит в США не планируется.