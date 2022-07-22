Когда начнутся отправки украинского зерна

Первая партия зерна из Украины может быть отгружена в течение недели. Об этом сообщил официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын, пишет агентство Bloomberg.

«Когда именно начнется экспорт, остановленный российским вторжением, будет определено логистической базой», - сказал Ибрагим Калын. Однако, по его прогнозам, первая партия украинского зерна будет отправлена по зерновому коридору в ближайшие дни.

Отправки будет курировать Совместный координационный центр в Стамбуле. Он будет обеспечивать безопасную транспортировку зерна из трех украинских портов.