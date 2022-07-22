«Россияне используют новую тактику в Луганской области»

Российские войска выжигают села в Луганской области, которые не могут захватить. Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

«Вся территория Луганской области, где проходила активная фаза боевых действий, она каждый день обстреливалась россиянами из всех видов вооружения. Больше всего разрушены дома в Попасной, Золотой общине, Горной общине, Северодонецке, Рубежном. Критическая инфраструктура разрушена на 100%. После деоккупации необходимо восстанавливать водоснабжение, газоснабжение, электричество», - сказал он.

Кроме того, по его словам, россияне все же пытаются захватить регион полностью, выйти на админграницу, чтобы провести «референдум», а это станет своеобразным плацдармом для дальнейшего наступления в Донецкой области.

«Попытки у россиян есть все же не только на словах, но и по факту попытаться выйти (на админграницу Луганской области - авт.). И здесь у них есть две цели, которые они пытаются реализовать. Первая - захват региона. А во-вторых, им нужна Луганская область, чтобы дальше «референдум» проводить и подготавливать далее плацдарм для наступления на Северск и Донецкую область», - говорит Гайдай.