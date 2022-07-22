Дмитрий Рой, автор haqqin.az 13:16

Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный пассажирский самолет оказалась на грани краха. Китай отказывается использовать российские технологии при создании лайнера CR929-600, приглашает западных производителей и не хочет делить с РФ прибыль на ключевом, китайском, рынке. Как водится, начиналось все торжественно и под фанфары. В 2014 году во время визита в Пекин российский президент Владимир Путин подписал соглашение о кооперации с Китаем по созданию нового широкофюзеляжного пассажирского самолета для дальних рейсов CR929. И это был крупнейший российско-китайский контракт в области самолетостроения, оценивавшийся в 50 миллиардов долларов.

Проект стартовал в 2017 году. Первый полет CR929, в создании которого принимали участие «Объединенная авиастроительная корпорация России» и «Коммерческая авиационная корпорация Китая», был запланирован на 2023 год, а ввод модели в эксплуатацию - в 2028-м. Лайнер рассматривался, во всяком случае, российской стороной, как конкурент европейскому аэробусу А-350 и американскому Boeing 737. Но чем ближе срок первого полета, тем все больше сомнений, что он состоится. Нет, не в том плане, что не взлетит, в небо-то он поднимется, здесь сомневаться не приходится. А в том, что он взлетит как совместное российско-китайское изделие. Пекин серьезно настроен сломать крылья этому проекту, выжав из него Россию. Претензий с китайской стороны сейчас три. Во-первых, китайцы хотят пригласить в проект западные компании, чтобы установить более безопасные западные тележки шасси и привлечь Rolls-Royce и GE к разработке двигателя. Москва категорически против этого возражает, прямо заявляя, что «расценивает выбор Пекина использовать западные компоненты как «белый флаг» Западу на фоне санкций, введенных против страны из-за вторжения в Украину».