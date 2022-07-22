Россия обвиняет Китай: «белый флаг» Пекина Западу на фоне санкций наш комментарий
Попытка создать совместно с Китаем первый со времен СССР широкофюзеляжный пассажирский самолет оказалась на грани краха. Китай отказывается использовать российские технологии при создании лайнера CR929-600, приглашает западных производителей и не хочет делить с РФ прибыль на ключевом, китайском, рынке.
Как водится, начиналось все торжественно и под фанфары. В 2014 году во время визита в Пекин российский президент Владимир Путин подписал соглашение о кооперации с Китаем по созданию нового широкофюзеляжного пассажирского самолета для дальних рейсов CR929. И это был крупнейший российско-китайский контракт в области самолетостроения, оценивавшийся в 50 миллиардов долларов.
Проект стартовал в 2017 году. Первый полет CR929, в создании которого принимали участие «Объединенная авиастроительная корпорация России» и «Коммерческая авиационная корпорация Китая», был запланирован на 2023 год, а ввод модели в эксплуатацию - в 2028-м. Лайнер рассматривался, во всяком случае, российской стороной, как конкурент европейскому аэробусу А-350 и американскому Boeing 737.
Но чем ближе срок первого полета, тем все больше сомнений, что он состоится. Нет, не в том плане, что не взлетит, в небо-то он поднимется, здесь сомневаться не приходится. А в том, что он взлетит как совместное российско-китайское изделие. Пекин серьезно настроен сломать крылья этому проекту, выжав из него Россию.
Претензий с китайской стороны сейчас три. Во-первых, китайцы хотят пригласить в проект западные компании, чтобы установить более безопасные западные тележки шасси и привлечь Rolls-Royce и GE к разработке двигателя. Москва категорически против этого возражает, прямо заявляя, что «расценивает выбор Пекина использовать западные компоненты как «белый флаг» Западу на фоне санкций, введенных против страны из-за вторжения в Украину».
Во-вторых, Китай хочет исключить Россию из доли прибыли от эксплуатации самолета на китайском рынке, предложив вместо этого 70% прибыли от рынка в других странах. Так китайский рынок значительно прибыльнее - Москва оказывается в крайне невыгодном положении и теряет ту прибыль, на которую, вероятно, рассчитывала.
И тут сразу возникает вопрос: что ж это за «эффективные менеджеры» готовили соглашение о создании совместного предприятия, в котором не была прописана схема раздела возможных прибылей? Почему этот вопрос встал именно сейчас?
И, наконец, в-третьих. Россия еще и отстает от плана по работе над планером из-за недофинансирования. Как? И здесь «денег нет»? А куда делись? А кто выхолостил карман российской дружбы с Китаем?
В итоге Россия оказалась не в состоянии выполнить своих технологических обязательств, предлагая установить на CR929 шасси, не отвечающие международным требованиям безопасности, да еще и недофинансирует свою долю работ. А вот Китаю такой партнер нужен?
Пекину важно, чтобы новый пассажирский лайнер вместимостью 280 пассажиров отвечал европейским и американским стандартам безопасности. В противном случае он будет замкнут только на локальные перевозки. Москва мало того, что отказывается это понимать, так еще и настаивает, что все и так сойдет, что конкурировать на международной арене с Boeing и Airbus можно низкокачественной продукцией с пониженными требованиями к безопасной эксплуатации.
В Китае такой подход вызывает, мягко говоря, недоумение, а в России чиновники недоумевают, почему это российское участие в проекте CR929 уменьшается. Китайская сторона требует от российской четкого соблюдения международных требований, но в Москве этого просто не понимают: «А зачем? Можно же сделать и менее надежно, но дешевле». А на риск того, что каждый перелет 280 пассажиров может обернуться трагедией, российская сторона смотрит философски: «Бывает, что самолеты падают. Это же не повод волноваться, не так ли?».