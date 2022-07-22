В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с послом Египта

В Министерстве здравоохранения состоялась встреча с чрезвычайным и полномочным послом Египта в Азербайджане Хишамом Мохамедом Наги. Во встрече также участвовал помощник министра иностранных дел страны по вопросам Европы Ихаб Талаат Наср.

В пресс-службе министерства сообщили, что министр здравоохранения Теймур Мусаев на встрече напомнил тот факт, что дипломатические отношения между Азербайджаном и Египтом были установлены в 1992 году. Отметив развитие двусторонних связей по многим направлениям, он подчеркнул, что сотрудничество между странами во всех сферах является образцовым. По его словам, сотрудничество с Египтом в области политики здравоохранения и общественного здравоохранения осуществляется на международном уровне – в рамках сотрудничества министров здравоохранения Всемирной организации здравоохранения, Организации исламского сотрудничества и Движения неприсоединения.